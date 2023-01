Perde controllo del mezzo e sbatte contro marciapiede, motociclista morto sul colpo

Non c'è stato nulla da fare per il motociclista deceduto in un incidente stradale questo pomeriggio, 22 gennaio. L'uomo è morto sul posto a San Martino Buon Albergo.

Lo scontro mortale è avvenuto verso le 15.30 di oggi, in Via Roma. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il motociclista 55enne avrebbe perso autonomamente il controllo del suo veicolo, andando a sbattere contro un marciapiede. Gli operatori dell'Arma sono giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118, i quali non hanno potuto far nulla per salvare la vittima morta sul colpo.