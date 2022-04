Scontro tra auto, una esce di strada: in ospedale un 19enne, una madre e la figlia di 6 mesi

Tre persone, tra cui unn neonato, sono state ricoverate in ospedale in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì a Villafranca di Verona.

Con una dinamica al vaglio della polizia locale, che si è occupata di viabilità e rilievi, due auto sono entrate in collisione mentre procedevano lungo via Fantoni e una di queste è finita fuori strada, rotolando nel campo adiacente. In soccorso delle tre persone coinvolte è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Verona e il personale del 118 con due ambulanze. Si tratta una donna di 37 anni, con la figlia di 6 mesi, e un 19enne: madre e bambina sono state condotte al vicino ospedale Magalini, mentre il giovane è stato portato a Borgo Trento.