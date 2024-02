Auto va a sbattere e si ribalta sulla pista ciclabile: donna ferita liberata dai pompieri

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 15 di martedì in via Gardesana, a Lazise, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Erano circa le ore 15 e l'Audi viaggiava in direzione di Peschiera, quando avrebbe urtato e divelto un palo della pubblica illuminazione, ribaltandosi e concludendo la propria corsa nell'adiacente pista ciclabile. Ferita la conducente che, bloccata nel veicolo, è stata estratta dai vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e 5 operatori: la donna è stata affidata alle cure dei sanitari e ricoverata per accertamenti all'ospedale di Borgo Trento. Illeso invece il cagnolino che viaggiava a bordo del mezzo.

Successivamente i pompieri si sono preoccupati di mettere in sicurezza il veicolo e il palo abbattuto. Sul posto anche carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.

