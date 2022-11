Va a sbattere contro un cartellone e si ribalta per evitare un'altra auto: 24enne in ospedale

Un giovane di Bardolino è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì in città.

Stando a quanto appurato dalla polizia locale di Verona, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, il 24enne si trovava al volante di una Fiat Panda mentre percorreva via Basso Acquar in direzione di Borgo Roma. Il conducente, verosimilmente nel tentativo di evitare una Toyota Yaris che si era immessa da sinistra, avrebbe perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro un cartello pubblicitario, ribaltandosi.

Scattata l'allerta, sul posto sono giunti i vigili del fuoco scaligeri, che hanno estratto dall'abitacolo il giovane guidatore e lo hanno affidato alle cure del 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Borgo Trento.