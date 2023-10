/ Via XX Settembre

Auto finisce contro un muro, schianto mortale nella notte: perde la vita un 23enne

Il tragico sinistro ha avuto luogo a Monteforte d'Alpone, per cause al vaglio dei carabinieri. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Caldiero e il personale del 118, ma per il giovane guidatore non c'è stato niente da fare