Scontro tra auto e moto in tarda serata a Verona: ferito portato d'urgenza in ospedale

Una persona è stata condotta d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica a Verona.



Stando a quanto appreso, un'auto ed una moto si sarebbero scontrate nella zona di Ponte Risorgimento, che collega San Zeno con Borgo Trento, intorno alle ore 23.30. In soccorso degli individui coinvolti è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che condotto il ferito più grave al Polo Confortini in codice rosso.Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale di Verona, per fare luce sulla dinamica dell'incidente.