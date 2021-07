Auto ribaltate e feriti portati in ospedale, uno in codice rosso: due incidenti stradali nella notte

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 luglio si è verificato un incidente stradale nel Comune di Nogara. Secondo quanto riferito dai soccorritori intervenuti, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte ed avrebbe riguardato una sola vettura che, per cause in corso d'accertamento, avrebbe finito con il ribaltarsi uscendo di strada.

Sull'automobile che percorreva via Molino di Sopra vi sarebbero state due persone, entrambe rimaste ferite dopo l'incidente e quindi acccompagnate negli ospedali di Legnago e Verona Borgo Trento, una in codice giallo e l'altra più grave in codice rosso. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze ed un'automedica, oltre ai vigili del fuoco ed agli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

All'incirca alla stessa ora, questa volta nel Comune di San Bonifacio, un altro incidente similare è avvenuto in via Roma. Anche qui, per cause che restano da chiarire, un'auto si è ribaltata e due persone sono state portate in ospedale. Presenti anche in questo caso i pompieri ed i soccorritori del Suem 118, oltre ai carabinieri per i rilievi del sinistro.