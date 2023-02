Auto sbanda nella notte e finisce contro il guard rail: tre giovani feriti, uno in codice rosso

Tre giovani, tra i 24 e i 25 anni, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Verona.

Erano circa le ore 2, quando il conducente di una Bmw 318 avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Caroto, all'altezza del civico 11, finendo con l'andare a schiantarsi contro il guard rail. A bordo del veicolo erano presenti i tre ragazzi, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118, giunto con due ambulanze ed un'automedica: il ferito più grave, uno dei passeggeri, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Meno serie le condizioni degli altri due, che sono stati portati via in codice giallo.

Sul posto il personale della polizia locale di Verona, per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'episodio. Sono stati richiesti gli accertamenti sullo stato psicofisico del guidatore, mentre la strada è rimasta chiusa per circa due ore, anche per permettere la pulizia della carreggiata e la rimozione dell'auto, rimasta particolarmente danneggiata nell'urto.