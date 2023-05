Auto esce di strada nella notte: tre persone finiscono all'ospedale

Un incidente stradale è stato segnalato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio nel Comune di Casaleone. In base alle informazioni disponibili, l'episodio sarebbe avvenuto quando erano circa le ore 3.30 lungo via Colombara e si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma di un veicolo sul quale pare viaggiassero tre persone.

La vettura, stando a quanto riportato dai soccorritori, avrebbe urtato un ostacolo e si sarebbe poi ribaltata. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero particolarmente gravi. I tre sono comunque rimasti feriti e di conseguenza accompagnati, in codice giallo, presso gli ospedali di Verona Borgo Trento e di Legnago per ricevere le cure del caso.

Sul posto sono giunti gli operatori del Suem 118 con un'ambulanza ed un'automedica, oltre al personale dei vigili del fuoco ed agli agenti delle forze dell'ordine per compiere i rilievi del sinistro e cercare di ricostruirne l'esatta dinamica.