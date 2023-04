Auto finisce fuori strada, muore un 77enne: non si esclude l'ipotesi di un malore

Un anziano ha perso la vita nella tarda mattinata di mercoledì a Verona, in seguito ad una fuoriuscita autonoma.

Il 77enne residente in città stava percorrendo via Sommacampagna, intorno alle ore 12, al volante di una Opel Corsa, quanso avrebbe sbandato per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona, finendo fuori strada. Sul posto si è diretto il personale del 118, che ha cercato di salvare la vita all'uomo con alcune manovre di rianimazione, senza avere successo.

Del fatto è stato avvisato il pubblico ministero di turno, mentre non viene esclusa l'ipotesi di un malore prima della fuoriuscita dalla sede stradale, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.