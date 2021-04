Donna disabile rimane incastrata nell'auto capovolta dopo l'incidente

Lo scontro si è verificato nella mattinata di giovedì in via Pitagora, a Verona. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e il personale del 118, per tirare fuori la donna dall'abitacolo

L'incidente avvenuto in via Pitagora

Due auto si sono scontrate nella mattinata di giovedì in via Pitagora, a Verona, chiamando all'intervento i vigili del fuoco.

In seguito all'urto, un un taxi che trasportava una donna di 73 anni con disabilità si è rovesciato sul fianco, bloccandola nell'abitacolo. I pompieri allora, con l'aiuto del personale medico, si sono adoperato per estrarre l'anziana dalla parte posteriore del veicolo, che nel frattepo era stato messo in sicurezza con gli stabilizzatori.

Anche il conducente del mezzo capovolto è rimasto leggermente ferito, mentre sul posto è arrivata anche la Polizia locale per occuparsi dei rilievi del caso.