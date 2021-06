Camion si ribalta all'alba dopo lo scontro con un'auto: 118 e pompieri sul posto

L'incidente si è verificato a Villafranca di Verona poco prima delle 6.30 di martedì, in viale Postumia

Un incidente stradale si è verificato alle prime luci di martedì a Villafranca di Verona.

Secondo le prime informazioni giunte, un camion ed un'auto si sarebbero scontrati in via Postumia poco prima delle 6.30: il mezzo pesante si sarebbe ribaltato conseguentemente alla collisione, mentre la dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco partito dalla centrale di Verona, oltre ai soccorritori del 118 giunti con ambulanza ed automedica per prestare le prime cure ai feriti e condurli all'ospedale di Borgo Trento.

Notizia in aggiornamento