Anziana investita da un'auto e portata d'urgenza in ospedale

Un'anziana è stata condotta d'urgenza in ospedale nella serata di martedì, dopo essere stata travolta da un'auto tra i Comuni di Colognola ai Colli e Caldiero.

Non erano ancora scoccate le ore 19 e la donna di 89 anni si trovava sull'attraversamento pedonale di via Stra, all'altezza della farmacia San Bagio, quando sarebbe stata investita da un'Audi A4 partita da corso De Gasperi: sia il pedone che il veicolo avrebbero avuto il semaforo verde.

Il conducente si è fermato a prestare soccorso insieme ad alcuni passanti, che hanno lanciato l'allerta. Sul posto così è giunto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che ha prestato le prime cure all'anziana, prima di condurla in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Bonifacio e della stazione di Illasi, che si sono occupati della viabilità e dei rilievi utili a ricostruire l'episodio.