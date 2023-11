Guida in stato di ebbrezza, pioggia, velocità violazioni: raffica di incidenti nel weekend a Verona

Quello appena trascorso è stato un fine settimana costellato da una serie di incidenti stradali a Verona, con numerose fuoriuscite autonome dovute alla guida imprudente sull'asfalto reso viscido dalla pioggia, dall'alta velocità, da violazioni come le mancate precedenze e anche dallo stato di ebbrezza, con conseguenti richieste di accertamenti al Pronto soccorso per per le verifiche sulle condizioni psicofisiche degli individui alla guida.

Grande lavoro dunque per i soccorritori del Suem 118 e per la polizia locale scaligera, che si auspica possa portare gli utenti a tenere un comportamento più attento sulla strada, mentre il numero di patenti sospese e revocate dalla prefettura aumenta ogni settimana. Questo nonostante non siano ancora entrate in vigore le nuove norme che si stanno discutendo in Commissione Trasporti alla Camera, le quali prevedono la novità di una mini-sospensione di 7 o 15 giorni per oltre una ventina di tipologie di violazioni, senza alcun provvedimento prefettizio ma automaticamente dalla forza dell'ordine intervenuta.

Nella notte tra venerdì e sabato, tra viale del Commercio e via Copernico, è stato registrato uno scontro tra una Fiat Bravo e una Volkswagen Golf, dopodiché in via Golino sono entrate in collisione una Opel Corsa e una moto Honda, provocando due feriti, mentre in largo Stazione Vecchia una Ford Cmax ha investito un ciclista su bici da corsa.

Sabato mattina un'Audi di colore grigio ha investito un ciclista: l'autista dell'auto si è dileguato senza prestare soccorso e sulle tracce ci sono ora gli agenti del Nucleo Infortunistica grazie alle telecamere pubbliche e private, mentre risulta ferito un 66enne. Altro scontro in piazza San Zeno all'incrocio con via Lenotti, tra una una Volkswagen Polo e una Opel Mokka.

Una lunga serie di fuoriuscite autonome si è verificata nella serata di sabato. La prima in via Gelmetto da parte di una Toyota Yaris, poi in via Valpantena con una Opel Corsa che ha sfondato la recinzione della ditta Veronesi. In viale Palladio si sono scontrati una Oper Corsa e un ciclomotore Kymco, mentre in via Mezzacampagna il conducente di una Renault Clio ha perso il controllo del veicolo, abbattendo la segnaletica stradale.

Nella notte di domenica altra fuoriuscita autonoma in corso Milano, all'altezza della rotonda di Rossetto, con il conducente di una Volkswagen Touran che è finito contro il cordolo, danneggiando il veicolo ma per fortuna senza ferire nessuno. Un altro scontro è avvenuto nella galleria di via Volta tra una Kia Picanto e un Audi A3, il cui conducente è risultato avere un tasso alcolemico superiore ad 1 gr/l.

Domenica mattina, all'incrocio corso Milano con viale Colombo, ennesimo abbattimento di semaforo, a causa della fuoriuscita autonoma di una Ford Fiesta.

Il contatore degli incidenti in città da gennaio al 5 novembre indica 1378, in aumento del 7% rispetto al 2022.