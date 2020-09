Scontro tra cinque auto in autostrada nella notte, coinvolti in nove

Intorno alla mezzanotte di oggi, 21 settembre, cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento sul tratto veronese della autostrada A4 in direzione Milano. Gli scontri sono avvenuti tra i caselli di Verona Est e di Verona Sud ed in tutto sono stati coinvolti nove persone. I feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 negli ospedali di Borgo Trento e di Borgo Roma in codice giallo.

