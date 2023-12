Percorre l'A4 contromano e provoca incidente, patente revocata a 84enne

Potrebbe aver percorso anche più di 100 chilometri di autostrada contromano l'84enne fermato ieri sera, 19 dicembre, dalla polizia stradale sulla A4. Un tragitto che ancora non è stato ricostruito con esattezza e durante il quale si è verificato un incidente per fortuna non grave.

L'uomo non è stato denunciato dagli agenti, ma per lui sono scattati la revoca della patente, il fermo amministrativo della Twingo da lui guidata e una multa che potrà arrivare anche a 8mila euro.

L'84enne è stato fermato dalla polizia all'altezza del casello bergamasco di Dalmine, mentre procedeva contromano sulla A4. Come riferito da BresciaToday, l'automobilista ha raccontato di non ricordarsi nulla del suo viaggio. Ha solo dichiarato di essere uscito di casa per fare la spesa. E di quello che è successo dopo non ha memoria.

L'uomo è trentino e da Trento a Dalmine ha percorso con la sua Renault Twingo circa 185 chilometri. Potrebbe essere entrato subito in autostrada, percorrendo la A22 verso sud. A quel punto, potrebbe essere passato dalla A22 alla A4 nel Veronese, dove c'è il raccordo tra le due autostrade. In A4, l'84enne ha poi preso la direzione di Brescia ed è arrivato fino a Dalmine.

Non è stato ancora accertato il punto esatto in cui l'uomo ha incominciato a percorrere l'autostrada contromano. È stato però lui a procurare un incidente. Un automobilista, infatti, se lo è trovato davanti e per evitarlo ha sterzato ed è andato a sbattere contro un altro veicolo. Le persone coinvolte nell'incidente se la sono cavata con ferite lievi e da loro è partita la segnalazione che ha permesso alla polizia stradale di individuare e infine bloccare l'84enne.