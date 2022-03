Dopo il guasto, schiantano l'aereo sulla montagna per evitare un disastro: si salva il pilota veronese, non il collega

È veronese il pilota sopravvissuto al drammatico incidente aereo che mercoledì mattina ha avuto luogo sul Monte Legnone, nel Lecchese, costato la vita ad un altro pilota, A.D. di nazionalità inglese. Si tratta di Giampaolo Goattin, 53 anni, originario della provincia di Verona e residente in provincia di Torino, ex pilota istruttore dell'Aeronautica militare italiana, che è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano.

Come spiegano i colleghi di LeccoToday, l'aereo di addestramento militare, modello M-346, è precipitato andando a schiantarsi sul versante nord della montagna. L'intervento di soccorso e recupero è durato diverse ore, dopodiché i carabinieri del comando provinciale di Lecco e il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso, hanno redatto una prima ricostruzione dell'accaduto.

Il velivolo, della società "Leonado spa - divisione velivoli", è caduto in località Valorga, nella zona sopra il comune di Colico: partito alle 11.14 dall'aeroporto civile di Varese Venegono per un volo di addestramento condotto dai due piloti, l'aereo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il contatto radio con la torre di controllo, precipando sul monte Legnone.

L'ipotesi è che, nel corso di un collaudo eseguito in uno spazio militare riservato, il mezzo abbia subito un guasto e che i due lo abbiano diretto verso una zona disabitata della montagna, per poi eiettarsi dall'abitacolo in extremis.

Immediate le ricerche, portate avanti dai carabinieri di Colico, dalla squadra di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, dai Vigili del Fuoco, dal personale del 118 e dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana - Stazione di Valsassina e Valvarrone.

Il veronese è stato ritrovato in una località impervia poco distante il luogo dell'impatto: condotto al nosocomio milanese, le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto apparso in un primo momento. Purtroppo è stato invece trovato senza vita dai soccorritori il suo collega inglese.

Goattin, riferisce Ansa, è stato nell'Aeronautica dal 1986 al 2007 quindi è diventato collaudatore dell'Aermacchi poi Leonardo. Nel 2002 è stato il primo pilota non americano insignito del titolo "Flight commander of the year" e nel corso del servizio prestato al 56° stormo Luke Air Force Base, in Arizona, negli Stati Uniti, ha ottenuto anche il premio Top Gun per il tiro "aria suolo".

Le indagini per chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente aereo, dirette e coordinate dalla Procura di Lecco, sono state affidate ai militari del Comando provinciale di Lecco.