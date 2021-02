Palestra in fiamme nella Zai di Verona: i vigili del fuoco domano il rogo

È scattato all'alba di sabato mattina l'allarme per i vigili del fuoco, a causa di un incendio scoppiato in una palestra della Zai di Verona.

Intorno alle 6 del mattino dunque, 3 mezzi dei pompieri scaligeri I pompieri sono arrivati con un'autopompa, un’autobotte, un'autoscala, un mezzo di supporto e nove operatori in via Salisburgo, per domare le fiamme divampate nella struttura: gli operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intera struttura di circa 2500 metri quadri.

Il rogo ha danneggiato la sala spinning e parte del tetto, danni da fumo alle altre sale: Sono ora in corso i rilievi da parte del personale del nucleo NIAT dei vigili del fuoco (nucleo investigativo antincendio territoriale) per determinarne le cause.