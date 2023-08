Brucia un fienile con quintali di rotoballe, evacuato il bestiame: pompieri limitano il propagarsi delle fiamme

L'incendio è divampato nelle prime ore di lunedì nella zona dei Crocioni a Bussolengo. Sul posto si sono diretti sei mezzi dei vigili del fuoco, i quali si sono messi al lavoro per domare il rogo

È scattata nelle prime ore di lunedì l'allerta per un incendio divampato in un'azienda agricola di Bussolengo.

L'allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno alle ore 7.15 e sul posto sono stati inviati sei mezzi dalle stazioni di Verona e Bardolino: due autopompe, un’autoscala e il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dalla città, un’autopompa e un’autobotte dalla zona lago, coordinate dal funzionario di guardia, che si sono dirette nella zona dei crocioni. Le fiamme infatti hanno interessato circa 100 quintali di rotoballe di fieno, motivo per cui è stato anche evacuato il bestiame che si trovava nella stalla sottostante, coinvolta nel rogo.

I pompieri sono riusciti ad impedire che l'incendio si propagasse alle strutture vicine, dopodiché hanno preso il via le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell’area, che verosimilmente proseguiranno per tutto il pomeriggio di lunedì.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.