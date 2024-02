Brucia alla Genovesa un casolare abbadonato: incendio domato dai pompieri

È scattato alle 20.30 di giovedì 8 febbraio l'intervento dei vigili del fuoco di Verona in strada della Genovesa per l'incendio di un casolare abbandonato.

Si trattava di una struttura situata in un terreno incolto, che veniva utilizzata come magazzino. I pompieri si sono diretti sul posto con 2 automezzi, tra cui un autobotte, e 7 operatori, i quali si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme, utilizzando anche del liquido schiumogeno, che avevano completamente interessato l'edificio, oltre a mettere in sicurezza l'area.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 22.10 e fortunatamente non risultano persone ferite nel rogo.