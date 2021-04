Colonna di fumo nel cielo: divampato un incendio in un'azienda agricola

Poco prima delle 14 di lunedì è scattata l'allerta per un grosso incendio divampato a Castel d'Azzano. Le fiamme sono divampate in un'azienda agricola situata nella zona di via Manzoni, per causa ancora da accertare. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con cinque mezzi, mentre il fumo alzatosi nel cielo era visibile da chilometri di distanza.