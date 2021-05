Grida di aiuto nei sentieri della Val d'Adige: nessuna traccia di persone in difficoltà

Si sono concluse alle 19 le ricerche scattate nel pomeriggio di sabato nella zona tra Rivalta e Brentino Belluno.

Intorno alle 14.20 dell'8 maggio la Prefettura aveva allertato il Soccorso alpino di Verona poiché da alcune ore era in corso la verifica di una segnalazione: alcuni testimoni infatti avevano affermato di aver udito delle grida di aiuto sotto località Pian di Festa. Sul posto erano già presenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ai quali si sono uniti cinque soccorritori che, dopo aver preso contatto con i pompieri, hanno perlustrato due sentieri che scendono verso la Val d'Adige, senza però trovare riscontro.

Nessuna traccia di individui in difficoltà è stata trovata e, in accordo con la Prefettura, alle 19 di domenica i soccorritori sono rientrati, rimanendo a disposizione per riprendere immediatamente le operazioni in caso di novità.