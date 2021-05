Chiede aiuto a voce ma non si trova, scattate ricerche a Brentino Belluno

Dalla tarda mattinata di oggi, 8 maggio, sono in corso nella Val d'Adige le ricerche di una persona che, probabilmente in difficoltà, ha chiesto aiuto alcune volte chiamando a gran voce. Chi ha udito la richiesta di soccorso non è però riuscito ad individuare con esattezza il punto da cui proveniva la voce.

Attivati dai carabinieri, i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre a terra e un elicottero del nucleo regionale, in attesa di integrare le forze con droni e unità cinofile. Sono impiegati 14 pompieri, una decina di volontari della protezione civile e gli operatori del soccorso alpino.

Le operazioni sono coordinate nell'unità di comando locale dei vigili del fuoco, posizionata a Brentino Belluno, vicino ai luoghi delle ricerche.