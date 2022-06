Attivazione internet in pochi giorni? Ora è possibile

Ogni giorno ci capita di utilizzare internet per i motivi più disparati: per fare un acquisto online, per prenotare un viaggio o un appuntamento di qualsiasi genere, per guardare un film e ascoltare della musica, per leggere le news, per mandare una mail di lavoro e per tanto altro.

In altre parole: l’accesso alla rete è diventato un servizio essenziale per la maggior parte degli italiani. Chiaramente, vien da sé che vista la centralità di internet nella nostra vita di tutti i giorni, in caso di cambiamento di connessione è necessario che l'attivazione sia veloce per non restare senza servizio.

Attivazione internet: le tempistiche

Questa problematica emerge in tutta la sua criticità quando si rende necessaria l’attivazione di una nuova rete internet, operazione che richiede in media tra i 20 e i 30 giorni.

Tempi non certi rapidi che, tra l’altro, possono dilatarsi ulteriormente qualora si debba attendere prima la disattivazione della vecchia linea. La maggior parte dei gestori, infatti, richiede 30 giorni per la chiusura della linea, da sommare a quelli necessari all’attivazione di quella successiva.

La rapidità di Linkem

Con Linkem – azienda italiana specializzata nella fornitura di internet senza linea fissa – le cose stanno ben diversamente. I tempi di attivazione, infatti, si accorciano notevolmente e l’utente riesce ad essere attivo in pochi giorni.

In base alla copertura dell’indirizzo di attivazione fornito, il cliente riceverà un apparato da interno o da esterno. L’attivazione del servizio può avvenire in due modi:

Con l’apparato da interno l’utente può attivare il servizio autonomamente: una volta collegato il dispositivo alla presa di corrente e seguite le istruzioni del manuale, potrà navigare immediatamente senza linea fissa e senza limiti. L’apparato da esterno viene installato da un tecnico specializzato Linkem – sul balcone o tetto dell’abitazione del cliente – entro pochi giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il cliente non deve preoccuparsi di nulla, penserà a tutto il tecnico specializzato Linkem.

Per maggiori informazioni compila l’apposito form online. Verrai poi ricontattato da un operatore per verificare la copertura nella tua zona e valutare insieme la soluzione più adeguata alle tue esigenze.

