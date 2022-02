Dieta Gluten Free: quattro falsi miti da sfatare

Specialmente nell’ultimo periodo, sempre più persone preferiscono alimenti privi di glutine, pensare che è la proteina più usata e pure quella di cui ci nutriamo da più tempo.

Da recenti studi sui consumatori risulta che 1 italiano su 10 crede che la dieta gluten free sia più sana e che 3 su 10 pensano che faccia snellire.

Ma queste sono solo false credenze disdette da gastroenterologi e nutrizionisti, credenze, che possono causare conseguenze sfavorevoli per la salute. È bene sapere che il glutine è tossico solo per chi soffre di celiachia, una malattia autoimmune infiammata dall'ingestione di questa proteina in soggetti geneticamente predisposti, e che può essere diagnosticata solo dopo aver effettuato alcuni esami specifici, stabiliti poi da uno specialista.

Per chi non ha una concreta necessità, questo tipo di dieta presenta due grossi problemi:

1. il frumento viene sostituito dal mais, un cereale che ha un indice glicemico peggiore rispetto al frumento;

2. gli alimenti ricchi di amido, come per esempio le patate, vengono spesso utilizzati in questa dieta, mentre andrebbero limitati proprio per la loro componente amidacidea molto importante.

Ecco allora quattro falsi miti che vale la pena sfatare