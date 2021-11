Torna a San Zeno il mercatino "Verona Antiquaria", ma cambia la data

Il mercato dell’antiquariato di San Zeno cambia data, ma solamente per novembre. Con un’ordinanza, il sindaco Federico Sboarina ha disposto che il tradizionale appuntamento della prima domenica del mese venga spostato al 14 novembre.

Fino al 7 novembre compreso, infatti, in occasione dell’edizione "fuori stagione" del carnevale 2021, il quartiere di San Zeno ospita il Villaggio delle Tradizioni di Verona. Pertanto, in via eccezionale, si è reso necessario lo spostamento di una settimana del mercato dell’antiquariato, allestito nel quartiere in piazza San Zeno, via San Procolo, via Lenotti, piazza Pozza, piazza Corrubio, via porta San Zeno e vicolo Fossetto.