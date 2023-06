Una donna per Verona, anzi due: premiate in Comune le presidenti delle associazioni Fevoss Santa Toscana e D-Hub

«Se Veronetta sta vivendo una nuova stagione è anche grazie al contributo di persone come loro. Perché sono le piccole cose a fare la differenza». È quanto si legge in una nota del Comune di Verona che celebra così «loro», ovvero Sandra Zangiacomi e Maria Antonietta Bergamasco, rispettivamente presidenti delle associazioni Fevoss Santa Toscana e D-Hub, entrambe attivamente impegnate nel quartiere e non solo con attività legate alla solidarietà e alla socializzazione.

Proprio a loro la Circoscrizione 1^ ha voluto quindi conferire il riconoscimento "Una donna per Verona", promosso in passato per valorizzare figure femminili di rilievo che riprende quest’anno dopo lo stop legato alla pandemia. La targa è stata consegnata in sala Arazzi, dalla vicesindaca Barbara Bissoli con il presidente della Circoscrizione1^ Lorenzo Dalai e la consigliera comunale delegata alle Pari opportunità Beatrice Verzè e alla presenza del sindaco Damiano Tommasi che ha voluto partecipare alla cerimonia.

Queste le motivazioni del premio: «A Sandra Zangiacomi per l’umanità e il rispetto del valore e della dignità di ogni persona che nella Fevoss ha trovato conforto e aiuto», e «A Maria Antonietta Bergamasco per aver contribuito con l’associazione D-Hub al contrasto all’emarginazione sociale». Nell'occasione, la vicesindaca Barbara Bissoli ha dichiarato: «È un orgoglio premiare due donne che si occupano di luoghi di comunità con grande passione. Le attività di cura sono svolte per il 75 per cento da figure femminili e a titolo gratuito, sono contenta di consegnare questo riconoscimento».

In base a quanto riportato dal Comune di Verona, Sandra Zangiacomi, dopo sei anni di collaborazione con l’Associazione Fevoss Santa Toscana, nel 2020 è diventata Presidente dell’Associazione. In un periodo di chiusura e di restrizioni è riuscita a portare avanti progetti e attività per tutta la comunità di Veronetta e Santa Toscana occupandosi personalmente del Centro di Comunità, del Convivio e di tutte quelle iniziative indispensabili per creare aggregazione e dare aiuto e conforto. Maria Antonietta Bergamasco, invece, è pedagogista e presidente dell’Associazione D-HUB, ed ha contribuito al contrasto dell’emarginazione sociale organizzando corsi per favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Da anni gestisce l’area verde della Circoscrizione 1^, il Giardino “Ex Nani” divenuto luogo di incontro e di scambio rivolto soprattutto a famiglie con bambine e bambini, dove le persone vanno per stare insieme creando legami di buon vicinato. Da poco ha istituito un patto di sussidiarietà con l’assessorato al decentramento per la gestione dell’edicola di piazza XXVI nuovo punto d’incontro per i cittadini del quartiere di Porta Vescovo e Veronetta.