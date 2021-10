Viabilità a Verona Est: senso unico "sperimentale" sulla Sp 37 tra Lavagno e San Martino Buon Albergo

La gestione della viabilità nella zona est della Provincia di Verona, dopo la chiusura dell'uscita di Vago della Tangenziale Sud (che non dovrebbe essere riaperta prima del 2023), è continuo oggetto di discussione tra l'ente provinciale e i Comuni di Lavagno e San Martino Buon Albergo, ovvero quelli maggiormente interessati dal provvedimento.

L'ultima misura comunicata dalla Provincia, istituisce il senso unico di circolazione lungo un tratto della strada provinciale 37, tra il quartiere Casette e via San Giacomo di Sotto, in direzione Est, al confine tra i due territori.

L'ordinanza avrà effetto dal posizionamento della nuova segnaletica e in via temporanea e sperimentale, per valutare gli effetti sulla circolazione della zona, interessata dalla chiusura della tangenziale e dal conseguente aumento del traffico. Le attuali disposizioni dovranno essere superate con la declassificazione e la cessione al Comune di Lavagno del tratto di strada provinciale in oggetto e la contestuale acquisizione, da parte della Provincia, del tratto di strada comunale di Via San Giacomo di Sotto, dall’intersezione con la Sp 37 all'incrocio con la Sr 11.

Al base del provvedimento, come recita l'ordinanza, c'è il rilevamento da parte delle due amministrazioni di "un eccessivo intensificarsi del transito di mezzi all’interno del quartiere Casette, generato dal periodo di chiusura della tangenziale per lavori lungo l’autostrada A4".