Nubifragi su Verona: riapre l'ufficio per l'assistenza gratuita per la stima dei danni

Dal 21 al 27 agosto sarà offerto supporto gratuito nella compilazione dei moduli regionali per la stima dei danni causati dai nubifragi del 29 giugno e 11 luglio scorsi.

L’ufficio del Nucleo Infortunistica della Polizia locale, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di Verona in via Santissima Trinità 2/a, vicino a piazza Cittadella, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 grazie alla collaborazione di Protezione civile per fornire gratuitamente consulenza per la compilazione delle specifiche schede e per guidare i cittadini nella stima dei danni.

La documentazione per la “Ricognizione patrimonio privato”, e quella per la “Ricognizione attività economiche e produttive", è reperibile sul sito della Regione Veneto al link www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/29giugno11luglio.

La modulistica, da consegnare entro il 1° settembre, può essere recapitata a mano allo sportello Protocollo del Comune (ingresso di Palazzo Barbieri); oppure inviata alle mailprotezione.civile@comune.verona.it o via Pec a protocollo.informatico@pec.comune.verona.it.

Per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare o da allegare e sulla procedura di invio dei moduli, è possibile contattare il numero 0458052113 della sede della Protezione Civile Comunale al Quadrante Europa, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.