È un "Mura da ridere" con Stefano Rapone sul palco di San Zeno

Tanta comicità ed allegria giovedì 30 giugno al primo appuntamento con la rassegna "Mura da ridere". La Stand Up Comedy torna a calcare il palco dell’Orecchione di San Zeno, alla 3? edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Ospite della rassegna il comico Stefano Rapone, con il suo “Live tour 2022”, che a partire dalle 21.15 intratterrà il pubblico con risate ed allegria.

Laureato in Lingua e Traduzione Giapponese, nella facoltà di Studi Orientali della Sapienza, Stefano Rapone alla fine degli studi universitari si trasferisce in Giappone dove, nel 2012, inizia ad esibirsi come stand-up comedian in lingua inglese.

Nel 2014 partecipa al primo open mic svoltosi in Italia e, nel 2015, viene selezionato per entrare nel cast della prima edizione di “Natural Born Comedians”, il programma sulla stand-up comedy in onda sul canale Comedy Central Italia (canale 124 di Sky).

Negli anni successivi, sempre per Comedy Central Italia, partecipa come comico alla seconda stagione “Natural Born Comedians”, come panelist nello show CCN - Comedy Central News di Saverio Raimondo, e a diverse edizioni del programma Stand Up Comedy.

Nel 2017 è diventato autore per il Trio Medusa nei programmi “Wipeout - Pronti a tutto!” e “Takeshi's Castle”. Nel 2018 partecipa come comico e come autore al programma “Mai dire Talk” della Gialappa's Band, in onda su Italia 1.

L'anno successivo entra a far parte del cast del programma comico “Battute?” e, nel 2020 e 2021, del programma “Una pezza di Lundini”, entrambi in onda su Rai 2.

Nel 2020 ha partecipato anche al programma CCN –“Comedy Central News - Il Salotto con Michela Giraud”, su Comedy Central. Nel 2021 partecipa ad una puntata del programma “Quelli che il lunedì”, prima di intraprendere un ruolo fisso tutti lunedì come spalla di Fiorella Mannoia nel nuovo programma di Rai 3, “La versione di Fiorella”. Ha lavorato anche nel mondo del fumetto, all'inizio scrivendo e disegnando alcune strip comiche sul sito Codibugnolo's, e in seguito pubblicando due graphic novel dal titolo Marco Travaglio Zombi (2014) e Natale a Gotham (2017). All'attivo ha inoltre uno spettacolo di stand-up comedy, intitolato Spettacolo annullato.