Movieland, affluenza sopra le aspettative per l'inaugurazione della ventesima stagione

È stata inaugurata sabato 1° aprile la ventesima stagione di Movieland - The Hollywood Park, il famoso parco a tema cinematografico parte di CanevaWorld Resort. A tagliare il nastro, insieme al CEO di Canevaworld Resort Fabio Amicabile, la nuova mascotte Movyola, fidanzata del simpatico alieno Movy. A condurre Movyola sul pianeta terra, Antares Interstellar Space Lines la sorprendente simulazione dell’assenza di gravità a bordo di un’astronave con destinazione Marte.

Il primo week-end di apertura, che ha registrato un numero di persone superiore del 30% rispetto a quanto atteso, è stato un successo che ha visto tra i protagonisti la cantante Chiara Grispo che ha interpretato “Wanna Be A Star” la canzone creata per celebrare questo importante anniversario del parco a tema che ha portato, per la prima volta in Italia, attrazioni uniche e coinvolgente intrattenimento immersivo, offrendo a tutti i suoi ospiti grandi e piccini, una tipologia di intrattenimento che non ha eguali nel panorama del divertimento italiano e mondiale.

20 anni di storia che verranno celebrati durante tutto il corso della stagione, sottolineano dal parco, grazie a numerose iniziative che coinvolgono attrazioni, spettacoli, animazione e ristorazione, oltre alle immancabili decorazioni a tema e agli eventi speciali. Un successo totalmente “made in Italy”, grazie alle idee totalmente sviluppate dal team creativo di Canevaworld Resort e realizzate grazie al supporto di uno staff tecnico appassionato e poliedrico.