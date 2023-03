Novità, eventi e una nuova mascotte: il 1° aprile inizia la ventesima stagione di Movieland

L’attesa sta per terminare: dal 1° aprile Movieland - The Hollywood Park ritorna con la sua 20a stagione, un’occasione unica per festeggiare e rivivere la storia del parco a tema. Un lungo percorso che verrà celebato durante tutto il corso della stagione grazie a numerose iniziative che coinvolgono attrazioni, spettacoli, animazione e ristorazione, oltre alle decorazioni a tema e agli eventi speciali.

Dal 2003, anno di inaugurazione, ogni stagione di Movieland ha portato con sé nuovi progetti ed un costante sviluppo delle esperienze proposte. Ciò ha permesso di poter offrire oggi, a tutti i suoi ospiti, una tipologia di intrattenimento ricca di originalità. Da Movieland sottolineano come il loro successo scaturisca da idee originali totalmente “made in Italy”, sviluppate dal team creativo di Canevaworld Resort e realizzate grazie al supporto di uno staff tecnico appassionato e poliedrico.

Dall’avventurosa esperienza nella centrale geotermica di Magma, fino all’adrenalinico viaggio a bordo dei potenti motoscafi di Kitt SuperJet, passando per l’incredibile safari fra i dinosauri di Pangea e il recentissimo Antares, simulatore di volo spaziale su Marte, Movieland ha sempre cercato di mettere in primo piano il concetto di esperienza a 360°. Ma Movieland non è fatto di sole attrazioni, anche gli spettacoli proposti rappresentano infatti in maniera chiara il DNA del parco: portare gli spettatori nel cuore di storie appassionanti e coinvolgenti che spaziano dal romanticismo all’avventura, dalla comicità all’action pura. Ballerini, cantanti, attori e stunt-men portano in scena ogni giorno più di 10 differenti spettacoli all’interno di grandi teatri e arene fino a 2.000 posti a sedere, arricchiti di imponenti scenografie ed effetti speciali in puro stile cinematografico.

Movieland fa parte di Canevaworld Resort, di cui fanno parte anche lo storico parco acquatico Caneva - The Aquapark e i ristoranti tematici del Sunset Boulevard: Medieval Times, Safari Pizza e Rock Star Restaurant.

Le novità 2023

ANTARES INTERSTELLAR SPACES LINES - La crew della prima compagnia interstellare vi attende all'interno dello spazioporto di Movieland per salire a bordo di una confortevole astronave alla volta del pianeta rosso, Marte. Emozioni e sensazioni forti saranno protagoniste durante tutto il viaggio, incluse la sorprendente simulazione dell’assenza di gravità e accelerazioni fino a 3 volte la forza di gravità, che vi lasceranno letteralmente col fiato sospeso.

THE DREAMER - Lo show celebrativo dei 20 anni di Movieland ne racconta la storia attraverso il viaggio onirico del giovane protagonista che ripercorre personaggi, film e canzoni che hanno accompagnato gli ospiti del parco fin dal 2003. Nei 25 minuti di show si susseguiranno entusiasmanti coreografie, coinvolgenti canzoni cantate rigorosamente dal vivo, travolgenti combattimenti e momenti di “magia”.

LA CANZONE “WANNA BE A STAR” - Non è festa senza una colonna sonora celebrativa di questo 20° compleanno e il brano “Wanna Be A Star” è stato creato proprio per questo. «Movieland, oltre a rappresentare la mia infanzia, mi ha insegnato a sognare. Ogni volta che varco quel portale ho l'impressione che anche l'impossibile possa diventare possibile», racconta così la cantante e autrice Chiara Grispo il suo rapporto con Movieland, rapporto che si è tradotto in un brano pop accattivante.

LA NUOVA MASCOTTE “MOVYOLA” - Il simpatico alieno Movy, arrivato da un pianeta molto distante e appassionato di cinema e televisione terrestre, è già nel cuore degli ospiti di Movieland da tanti anni. La sua ironia e la sua simpatia sono sempre state travolgenti, ma dal 1° aprile finalmente lo raggiungerà al parco anche la sua fidanzata Movyola, con il suo tocco di romanticismo e complicità e che coinvolgerà Movy in incredibili avventure.

IL NUOVO RISTORANTE “DAYTONA” - Assieme al 20° anniversario arriva a Movieland anche un ristorante tutto nuovo, il primo del parco con servizio al tavolo, e interamente a tema racing movies. Daytona è la perfetta interpretazione dello spirito cinematografico di Movieland e porta con sé una nuova esperienza culinaria ambientata nel mondo delle corse automobilistiche che da sempre hanno fatto da sfondo a film e cartoni animati di successo. In un ambiente che ricorda un’officina, con anche una grande terrazza all’aperto, si potrà scegliere come pranzare o cenare tra vari menù ispirati dalle nazioni a cui appartengono le più importanti case automobilistiche sportive. Ma il vero momento clou sarà proprio quando gli ospiti verranno serviti: sarà infatti una squadra di simpatici carrelli elevatori automatizzati e dallo stile super fumettoso a consegnare le pietanze ed intrattenere con le loro battute e le piccole chicche.

Gli eventi speciali

Anche gli eventi speciali verranno arricchiti di nuove immancabili proposte durante la stagione del 20° anniversario.

GRAND OPENING MOVIELAND - Nella giornata del 1° aprile Movieland apre ufficialmente le porte del suo iconico portale con un evento speciale: dalla presentazione live della nuova canzone “Wanna Be A Star” all’arrivo della nuova mascotte Movyola, fino all’apertura del ristorante “Daytona”, la giornata verrà scandita da numerosi momenti speciali.

MOVIELAND PRIDE - Dopo il successo della prima edizione nel 2022, Movieland conferma e raddoppia le date per l’unico evento Pride in un parco divertimenti italiano. Sabato 20 e domenica 21 maggio, i visitatori avranno la possibilità di immergersi in una festa caratterizzata da un’atmosfera magica che avrà lo scopo di celebrare i valori del rispetto di ogni essere umano, nella sua unicità.

MOVIELAND COSPLAYER CELEBRATION - Il 17 e 18 giugno Movieland ospiterà il raduno “Cosplay By Think Comics" dedicato interamente ai Cosplayer e ai loro incredibili costumi ispirati da personaggi famosi del mondo del cinema, dei fumetti e dell’animazione.

HAPPY BIRTHDAY MOVIELAND - Il 1° luglio Movieland spegne le candeline per i suoi vent’anni. Tantissime sorprese, show e attrazioni per una giornata di festa da non mancare assolutamente nel mondo del cinema.