Sono presenti da 100 anni ad Illasi, inaugurato monumento ai carabinieri

Questa mattina, 29 maggio, in Via San Rainaldo ad Illasi, è stato inaugurato il monumento commemorativo per i 100 anni della stazione dei carabinieri di Illasi.

L'iniziativa è stata della sezione locale dell'Anc (Associazione nazionale carabinieri) e del Comune di Illasi, che in questo modo hanno ricordato l'istituzione della caserma degli allora Reali Carabinieri, avvenuta l'11 agosto 1921. Un avvenimento testimoniato dalla comunicazione del 12 agosto 1921 inoltrata dal tenente colonnello comandante della divisione Carabinieri Reali di Verona ed indirizzata all'allora sindaco di Illasi. Il documento è stato scoperto dall'appassionato di storia Lino Pozzerle nel corso di alcune sue ricerche all'interno degli archivi comunali.

Alla cerimonia di inaugurazione di oggi erano presenti il sindaco di Illasi Paolo Tertulli, la senatrice Mariapia Garavaglia, il comandante provinciale dei carabinieri di Verona Pietro Carrozza ed il presidente dell'Anc di di Illasi Sergio Bonomo, nonché una rappresentanza dei sindaci dei comuni limitrofi, del comando di San Bonifacio e del comando della guardia di finanza di Soave. E nel corso della solenne commemorazione, grande risalto ha avuto l'intervento del professor Francesco Zampieri, docente di fondamenti di strategia e di polemologia e storia militare all'istituto di studi militari marittimi di Venezia e carabiniere ausiliario in congedo.

Dopo le note de "La Fedelissima" suonate dal corpo bandistico di Illasi e la solenne deposizione di una corona di fiori, è stata celebrata la messa nella chiesa di San Giorgio, da parte del parroco Don Pietro Pasqualotto.