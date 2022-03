Mercato dello Stadio, esperimento riuscito: banchi alimentari in via Frà Giocondo per altri 6 mesi

Esperimento riuscito al mercato del sabato allo stadio. Il Comune di Verona ha comunicato che lo spostamento temporaneo dei banchi di generi alimentari in via Frà Giocondo all'angolo con piazzale Olimpia conclude positivamente la fase di prova, avviata a novembre 2020 in piena emergenza sanitaria. Una ricollocazione dei banchi motivata dalle misure anti Covid, in particolare quelle anti assembramento, e, allo stesso tempo, per rispondere alle necessità di commercianti e cittadini.

Per far convivere le diverse richieste, l'Amministrazione aveva rivisto gli spazi del marcato, cercando la soluzione più vantaggiosa per tutti. Da qui la scelta di riservare ai banchi alimentari un'area ad hoc, adiacente a quella storica e ugualmente raggiungibile, individuata in via Frà Giocondo, all'angolo con piazzale Olimpia.

Oggi, a distanza di più di un anno dalla sperimentazione e in considerazione degli aspetti positivi dell'iniziativa, l'Amministrazione ha deciso di prolungarla per altri sei mesi. I 23 banchi alimentari resteranno quindi in via Frà Giocondo per tutta l'estate, fino a settembre.

«L'emergenza sanitaria sta per scadere e alla luce di ciò stiamo rivedendo una serie di atti amministrativi emessi proprio in virtù del Covid- spiega l'assessore al Commercio Nicolò Zavarise-. Ciò non significa che tutto deve tornare come prima, alcuni provvedimenti non solo si sono rivelati funzionali alla situazione pandemica, ma sono anche stati accolti positivamente dai cittadini. È il caso della nuova collocazione di una piccola parte di banchi del mercato dello Stadio, una soluzione apprezzata sia dagli operatori che dai cittadini e positiva per la gestione complessiva del mercato».