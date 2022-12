Il Comitato de la Festa de la Renga si prepara ad eleggere la maschera "La Parona"

Come da tradizione, l'8 dicembre il Comitato de la Festa de la Renga eleggerà "la Parona" che aprirà l'omonima manifestazione e che rappresenterà il Comitato in tutte le sfilate del Carnevale veronese e non solo.

«È con piacere che vi annuncio che il giorno 8 Dicembre in collaborazione con la 2a Circoscrizione organizziamo l'elezione della maschera "La Parona", presso la sede del Comitato, a cui segue l'apertura della mostra del Gruppo Padovani con il quale da anni il comitato collabora e sostiene - spiega il presidente del comitato, Roberto Bussola -. Una mostra che vuole essere un motivo per rivedere il nostro passato e presente attraverso le mani di questi abili pittori.

In concomitanza eleggeremo la nostra maschera, che rivedremmo ritornare ad accompagnare il nostro carnevale. La renga è tradizione, che ci conduce a pensare al nostro passato e a come trascorrere il tempo futuro senza mai mancare di rispetto alla tradizione. I tempi cambiano i luoghi e le persone ma la motivazione che ha fatto nascere questa festa devono restare saldi, e essere tramandate alle nuove generazioni con passione e devozione.

E allora cari Paronesi e Paronati, vi aspettiamo ad eleggere la Vostra Parona, e a colei, il cui scettro andrà non dimentichi mai di chiedere protezione a Madonna Verona, e al suo Adige chieda di scorrere con lentezza affinchè la renga la salta, la canta per aver in gloria la sua Parona».

Alessandra Ceoletta, presidente commissione Cultura, ha aggiunto: «La mostra del Gruppo Padovani sarà inaugurata giovedì 8 dicembre alle ore 10 e sarà aperta al pubblico da giovedì 8 a sabato 10 dicembre dalle 15 alle 18 e domenica 11 dicembre dalle 9 alle 12. Esporranno 12 tra pittori e pittrici, con una quarantina di opere in mostra in tecnica mista e con soggetti che spazieranno dalla natura ai soggetti religiosi, dai ritratti agli scorsi cittadini. Ringrazio Giovanna Fracastoro, Presidente del Gruppo Padovani attivo a Parona da oltre vent'anni, per aver accolto la proposta della Circoscrizione.