Domenica a Verona torna la Marcia del Giocattolo per "Seminare un sorriso"

"Seminare un sorriso" è lo slogan della 45a edizione della Marcia del Giocattolo, che si svolgerà domenica 4 dicembre lungo le strade di Verona. Quest’anno la mission solidale dell’associazione intreccia quella di Abeo, l’associazione impegnata nel sostenere le famiglie dei bambini affetti da tumori e leucemie, in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento: all'Associazione Bambino Emopatico Oncologico sarà infatti devoluto tutto il ricavato dell’evento.

Tra le novità, la 10 km competitiva inserita nel calendario regionale Fidal e il percorso Family di 2 km per grandi e piccini. Tra queste, la marcia classica percorribile anche a passo libero e proposta nelle varianti da 5 e 10 km.

Tanti i partner dell’iniziativa, che trova nel Comune di Verona il suo primo sostenitore.

«Una manifestazione che unisce sport e solidarietà non può che trovare il plauso e il sostegno dell’Amministrazione – ha detto l’assessore alle Politiche educative Elisa La Paglia -. Abbiamo cercato di coinvolgere le scuole cittadine nella promozione dell’evento per portare più famiglie possibile a partecipare con i loro bambini».

«L’evento è nato 45 anni con l’obiettivo di raccogliere giocattoli per i bambini più sfortunati – ha spiegato il presidente dell’associazione Straverona Gianni Gobbi-. Quest’anno corriamo per sostenere Abeo e la sua preziosa attività. Ringrazio i partner e gli sponsor senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile, tante le novità di quest’edizione che vuole davvero essere una festa per tutta la città».

«Sport e solidarietà non possono che correre insieme - ha detto il presidente di Abeo Alberto Bagnani -. Ai nostri bambini vogliamo trasmettere il messaggio che davanti alle difficoltà non ci si arrende e che insieme si possono superare».

Alla conferenza stampa in municipio hanno partecipato il presidente di Amia Bruno Tacchella, i testimonial di Abeo Pietro Fanna, ex calciatore Hellas Verona, e il maratoneta Massimiliano Bogdanich, oltre ai rappresentanti dei numerosi partner dell’iniziativa.

«Amia sostiene l’evento promuovendo l’attenzione all’ambiente e intervenendo al termine delle gare per ripulire la città», ha detto il presidente di Amia Bruno Tacchella.