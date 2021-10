Chiuso al traffico, via ai lavori sul cavalcavia di Sorgà in vista di una futura riapertura

Nella notte tra mercoledì e giovedì sono state installate le prime impalcature per il ripristino del cavalcaferrovia di Sorgà, dopo che lunedì la Provincia di Verona ha consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria dell’appalto per sistemare l'opera pubblica situata lungo la Strada provinciale 20a “di Bonferraro”, i cui rilevati sono stati costruiti con materiale espandente che avrebbe provocato danni alle strutture tali da imporre la chiusura al traffico nel 2017.

L'ente informa che alcuni interventi si terranno in orario notturno poiché sarà necessario, in accordo con Rfi, sospendere la trazione elettrica della linea ferroviaria.

I lavori riguarderanno in particolare le spalle del ponte, compromesse dalla spinta dei terrapieni che costituiscono le rampe d’accesso. Nel dettaglio, dopo una parziale demolizione superficiale, verranno inserite nuove gabbie d’acciaio per rinforzare la struttura e sistemati i punti di appoggio tra le spalle e l’impalcato. In seguito verranno stese nuove malte reoplastiche, in grado di legarsi al calcestruzzo esistente.

L’intervento, a carico della Provincia e dal costo pari a 900 mila euro, permetterà il transito in sicurezza dei convogli al di sotto del cavalcaferrovia e sarà propedeutico ai successivi lavori necessari per una futura riapertura del ponte anche al passaggio dei veicoli.

Il termine di questa prima fase dei lavori è programmata, condizioni meteo permettendo, entro il prossimo gennaio.

«Il primo impegno che ci siamo presi - ha spiegato il presidente della Provincia Manuel Scalzotto - ha riguardato la sicurezza e, migliorare la sicurezza, è esattamente lo scopo di questo intervento: prevenire danni a treni, merci e passeggeri in transito sotto il ponte. Il passaggio della linea ferroviaria rende le operazioni di ripristino complesse e delicate. Contiamo che il cantiere termini nelle prime settimane dell’anno prossimo. Una volta che, insieme agli altri enti coinvolti, si troverà una soluzione anche per le rampe d’accesso, il ponte sarà di nuovo transitabile».

Colognola ai Colli

La Provincia di Verona inoltre informa che verrà sospesa temporaneamente la circolazione, dal 18 al 23 ottobre, lungo un tratto della strada provinciale 37 "del Soave", dal chilometro 5,6 al chilometro 6,5 (viale 4 novembre), nel comune di Colognola ai Colli.

La limitazione è necessaria per consentire la messa in sicurezza di una muratura di proprietà privata in prossimità della banchina stradale. Il traffico verrà deviato su strade comunali limitrofe al cantiere.