Nuove palestre per le scuole superiori: partiti i lavori a Valeggio e Caldiero

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione delle nuove palestre delle scuole superiori a Valeggio sul Mincio e Caldiero, i quali sono stati presentati venerdì scorso nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero. Un appuntamento che ha visto l'intervento di: Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona; Sebastian Amelio, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale; Lucrezia Loizzo, commissario prefettizio del Comune di Valeggio sul Mincio; Massimo Seneci, dirigente del settore Edilizia Scolastica della Provincia.

I primi interventi presso gli istituti secondari di secondo grado di Valeggio e Caldiero, da parte della Provincia di Verona prevedono un investimento complessivo che supera i 5 milioni di euro, di cui 3,1 milioni provenienti dai fondi Pnrr intercettati dall'ente.

Valeggio sul Mincio

A Valeggio, dove l’investimento totale è pari a 2,33 milioni di euro, la ditta affidataria dei lavori ha iniziato gli interventi di preparazione del terreno per la realizzazione delle fondazioni nell’area verde a nord dell’istituto alberghiero Carnacina. La palestra, che sorgerà in adiacenza alla scuola, prevede la costruzione di un edificio con area sportiva e blocco spogliatoi, che potrà eventualmente essere utilizzata anche dalle associazioni locali al di fuori dell’orario scolastico. La struttura, per una superficie totale di oltre 800 metri quadrati, avrà un’alta efficienza termica, grazie a soluzioni quali pannelli isolanti particolarmente performanti e finestre schermate. Il blocco degli spogliatoi, che terminerà con una parte curva, richiamerà l’architettura della scuola esistente e ospiterà anche gli spogliatoi per gli insegnanti, bagni, docce e spogliatoi per persone con disabilità.

Sempre a Valeggio, la Provincia ha iniziato i lavori di riqualificazione della copertura dell’istituto che aveva registrato diverse infiltrazioni dovute ai danni causati da eventi atmosferici eccezionali nel 2023 e messe in evidenza dalle forti precipitazioni delle scorse settimane.

Caldiero

A Caldiero, invece, è stata recintata l’area di cantiere dove verrà realizzata la nuova palestra che sarà collegata all’istituto Stefani-Bentegodi tramite un passaggio coperto. All’ingresso troveranno posto due spogliatoi per studentesse e studenti, uno per gli insegnanti e un’infermeria/deposito. L’area sportiva avrà una superficie di oltre 670 metri quadrati. Come per il progetto di Valeggio, anche la nuova struttura di Caldiero sarà accessibile sia dall’istituto che dall’esterno, per favorirne l'utilizzo in orario extrascolastico, e verrà realizzata con soluzioni per ridurre al minimo i consumi energetici, quali l’utilizzo di sistemi isolanti ad alta efficienza e pannelli fotovoltaici sulla copertura. Il costo complessivo è pari a 2,7 milioni di euro.

Sia per Valeggio che per Caldiero, la fine dei lavori è attesa entro i primi mesi del 2025. Nei rispettivi cronoprogrammi, le lavorazioni più pesanti sono state inserite nel periodo estivo per contenere, per quanto possibile, l’interferenza con l’attività didattica.