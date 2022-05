Dal Green Village all'arena, cinque giornate di festa sostenibile a Verona per l'Heroes Festival diretto da Elisa

Grandi concerti, reading, incontri a tema green, e ancora attività per bambini, installazioni artistiche, una grande area di food sostenibile e a km0, corsi di rafting e di yoga, proiezioni cinematografiche, workshop, dj set notturni: è tutto pronto per la terza edizione di Heroes Festival 2022 che prenderà il via in maniera ufficiale domani, 27 maggio, a Verona con la direzione artistica di Elisa, scelta dall’ONU per la Campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDG Action Campaign).

Quest’anno il grande appuntamento sarà dedicato alla salvaguardia del nostro Pianeta e, dal 27 al 31 maggio, la città di Verona sarà coinvolta in cinque giornate dense di appuntamenti tra due luoghi simbolicamente molto rilevanti: l’Arena, vero tempio della musica italiana, per l’occasione allestita a “Giardino della Musica”, ed il Green Village nel Quartiere Filippini, area che custodisce il Palazzo della Dogana, vero tesoro architettonico cittadino nascosto e la Dogana di Fiume.

Nel grandioso scenario dell’Arena il 28, il 30 ed il 31 maggio Elisa inaugurerà il tour Back To the Future con tre grandi concerti con ospiti straordinari: Marracash, Rkomi, Elodie, Franco 126, Mace e Venerus ed altri nomi arriveranno a sorpresa negli show che saranno aperti rispettivamente da Joan Thiele, Chiello e La Rua e Venerus e che vedranno anche protagonisti Elena Russo Arman, attrice e regista teatrale e Raoul Moretti, arpista versatile e sperimentale.

In attesa dei concerti in Arena, nella giornata di domani, alle 16 verrà inaugurato il Green Village (che vede la direzione creativa del social designer ed artista Vittorio Palumbo) con l’incontro con i giovani protagonisti del movimento dei Fridays for Future che terranno un approfondimento sull’impatto ambientale della guerra in corso in Ucraina, dal titolo “SI(e)NERGIA: dal globale al locale”. Interverranno Giovanni Mori, Fridays For Future Brescia, Chiara Brogi, CER – ènostra, Elisa Lista, Fridays For Future Verona, Gaia Uccelli, Fridays For Future Verona.

Dalle ore 17 spazio alla musica con il concerto dei Marlene Kuntz. E ancora nel pomeriggio, alle 18.30 appuntamento con il reading di Elena Russo Arman e Raoul Moretti. Alle 19 ancora musica con il live di uno dei nomi più interessanti della nuova scena musicale italiana, Joan Thiele, e dalle 20 alle 22 spazio al concerto della VRIO Verona Risuona Impro Orchestra.

Da Verona parte anche la gara di solidarietà ed impegno civile Music For The Planet, il progetto di Music Innovation Hub ed AWorld con il sostegno di ASviS con il duplice obiettivo di contribuire economicamente al progetto Life Terra di Legambiente che prevede la messa a dimora di piante in tutti i luoghi toccati dal tour ma anche di stimolare attraverso AWorld - app ufficiale della campagna delle Nazioni Unite Act Now - comportamenti più sostenibili da parte del pubblico, con la misurazione concreta della riduzione di CO2.

Con Heroes 2022, grazie anche alla puntuale collaborazione con l’Arena e Gianmarco Mazzi, e con il patrocinio del Comune di Verona ed ANCI, nasce così la proposta di un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico: un forte segnale al Paese sulla responsabilità di tutti verso l'ambiente, per una migliore qualità della vita nelle città.