Gardaland è pronto a festeggiare la fine dell'estate e prepara l'Oktoberfest

La stagione estiva volge al termine e Gardaland si preparara a festeggiarla a dovere: arriva, infatti, la prima edizione della festa di fine estate al parco divertimenti.

È in programma per sabato 10 settembre Gardaland Light Night, che fino alla 1 di notte vedrà protagonisti la buona musica ed il divertimento ma anche gli innumerevoli giochi di luce che hanno ispirato e dato il nome all’evento pensato ad hoc per salutare l’estate 2022.

Un maestoso palco realizzato con oltre 50 metri quadrati di ledwall outdoor svetterà nella grande piazza Jumanji, main stage dell’evento, sullo sfondo della nuova attrazione che si basa sulla fortunata serie cinematografica. Sulla passerella lunga 12 metri saliranno artisti del calibro di Merk&Kremont, Teo Mandrelli, Marco Carpentieri, Tommy Vee e Mauro Ferrucci, tutti accompagnati dalla voce di Aryfashion.

Gli appuntamenti a Gardaland proseguono dal 17 settembre al 2 ottobre con Gardaland Oktoberfest, l’evento ispirato al tradizionale festival di Monaco di Baviera, diventato ormai da tempo di rilievo internazionale con festeggiamenti in ogni parte del mondo.

Per l'occasione saranno a disposizione dei visitatori diverse specialità eno-gastronomiche della tradizione bavarese, tra le più conosciute ed amate, oltre a decorazioni speciali dedicate al classico evento di origine tedesca.

Il cuore pulsante dell’edizione 2022 di Gardaland Oktoberfest sarà la grande piazza in cui sorge la nuova attrazione Jumanji – The Adventure che, per l’occasione, ospiterà la festa dal sapore bavarese. Per accedere alla piazza, gli ospiti attraverseranno un enorme portale decorato con folkloristici stendardi dai colori tipici della Baviera alternati da nastri colorati bianchi e azzurri e verdi rampicanti, accompagnati dal suono festoso di tante campanelle. Nella grande piazza, le lunghe tavolate tipiche dei festeggiamenti popolari si alterneranno a tavoli e sedute realizzati con elementi rurali quali botti, covoni di paglia e balle di fieno impreziositi da rustiche composizioni floreali. Filari di bandierine e cordoni di lampadine accenderanno di colore il cielo della piazza, sia di giorno sia di sera, quando i festeggiamenti proseguiranno allietati dalle musiche bavaresi della Kapuziner Bier Band e dalle performances di artisti del folklore d’oltralpe che si alterneranno sul grande palco che campeggia nella piazza più bella di Gardaland.

Proprio dal palco di piazza Jumanji, nei giorni di sabato e domenica, la mascotte del parco Prezzemolo, insieme alla bella Aurora, apriranno i festeggiamenti con una rievocazione storica dell’evento che ha dato inizio alla tradizione dell’Oktoberfest: nell’ottobre 1810 l’allora Principe Ludovico, sposò la Principessa Teresa di Sassonia e tutti i cittadini di Monaco vennero invitati ai festeggiamenti che prevedevano spettacoli, ricchi banchetti e …. fiumi di birra!