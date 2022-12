Due 14enni veronesi a Dortmund per la finale delle olimpiadi di robotica

È stato accolto venerdì scorso, 2 dicembre, nella Sala Rossa della Provincia di Verona, il team di studenti veronesi che a novembre ha partecipato alla finale mondiale di robotica "World Robot Olympiad 2022" di Dortmund, in Germania. Dennis Colombrino e Giacomo Zotti, accompagnati dalla coach e insegnante Debora Niutta, sono stati accolti da Paolo Caldana, responsabile area organizzativa di Confcommercio Verona e del vicepresidente della Provincia, David Di Michele, che ha garantito un supporto istituzionale al progetto.

I quattordicenni Colombrino e Zotti, entrambi iscritti all'Itis Marconi, hanno gareggiato nella categoria "Future Innovators Juniors", competizione in cui è stata valutata sia la soluzione robotica al tema proposto ("robot come amico e aiutante in casa"), sia gli aspetti dell'imprenditorialità e dell'innovazione del progetto presentato.

I due studenti scaligeri hanno realizzato un primo prototipo di Hat (Health Assistant Technology), un robot che aiuta le persone controllando alcuni parametri vitali e ambientali: battito cardiaco, temperatura corporea, temperatura e umidità della stanza di permanenza. Un progetto che aveva permesso a Colombrino e Zotti di classificarsi primi nelle finali italiane, tenutesi a maggio a Verona, insieme ad Alex Lorenzini, che poi ha lasciato la squadra a inizio luglio.

Il gradino più alto del podio raggiunto nella città scaligera, ha consentito ai ragazzi di gareggiare in Germania, ottenendo la ventitreesima posizione sui 26 team impegnati nella stessa categoria. Zotti era alla sua prima esperienza in competizioni in ambito tecnologico mentre, in passato, Dennis Colombrino aveva già ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui una menzione speciale per un videogioco creato a soli otto anni e un secondo posto per un’app in grado di "leggere" i testi scritti programmata a dieci anni.