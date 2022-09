Agsm-Aim, rateizzazione delle bollette a rischio? Tosi: «Qualcosa non torna»

Il caro energia preoccupa anche chi l'energia la fornisce a molte famiglie veronesi. Agsm-Aim, azienda controllata dai Comuni di Verona e di Vicenza, sta operando in un mercato dove il gas e l'elettricità costano molto di più e non può permettersi di speculare sulla situazione riproponendo gli stessi aumenti nelle bollette recapitate a cittadini e imprenditori.

La preoccupazione dei vertici dell'azienda municipalizzata è dunque quella di trovare un equilibrio tra aumento dei costi e aumenti nelle bollette, concedendo sempre agli utenti la possibilità di saldare le fatture di luce e gas a rate. Una possibilità che altre multiutility controllate da enti pubblici cominciano a far venir meno, perché non possono più permettersi di dilazionare le entrate. In Agsm-Aim, il pagamento delle bollette a rate è e sarà ancora fattibile, anche se la crisi energetica comincia ad erodere anche la solidità della principale azienda controllata da veronesi e vicentini.

Agsm-Aim non potrà quindi resistere a lungo in queste condizioni senza interventi da parte del Governo o dell'Unione Europea. Ed è possibile che si possa verificare uno scenario così brutto da non poter più concedere la rateizzazione delle bollette. «Qualcosa però qui non torna», ha commentato il consigliere comunale e candidato di Forza Italia Flavio Tosi.

«I vertici di Agsm-Aim mettono in forte discussione la possibilità per famiglie e aziende di rateizzare le bollette, ma solo poche settimane fa si vantavano degli utili record - ha aggiunto Tosi - Quando c'è da guadagnarci sopra eccoli lì pronti e svelti, quando invece andrebbero aiutati i cittadini veronesi si tirano indietro? Già le bollette sono alle stelle e, nonostante i mega-utili, l'azienda ha fatto poco o nulla per sostenere il territorio. Adesso vogliono perfino non farti più pagare più a rate».