Gli auguri del sindaco Tommasi nelle feste di quartiere: un successo la nuova formula del Capodanno over 60

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi durante la serata di ieri, sabato 31 dicembre, si è recato per un saluto e gli auguri di buon anno nuovo nelle varie feste di quartiere organizzate dal Comune per gli over 60. L'iniziativa, una novità pensata per la prima volta in alternativa al "Capodanno in Fiera", ha riscosso un enorme successo. Presente al fianco del primo cittadino scaligero c'era anche l'assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni.

«Sono più di 700 le cittadine e i cittadini veronesi che questa sera hanno trascorso il veglione in compagnia e vicino a casa, - ha detto il sindaco Damiano Tommasi - negli spazi individuati per ogni Circoscrizione dall’assessora Luisa Ceni in rete con tante associazioni e gruppi veronesi. Ai volontari che hanno reso possibile questi eventi vanno i miei più sentiti auguri e un grande grazie per il servizio che presteranno alla comunità nel nuovo anno!».

Tra le varie associazioni, fondazioni e gruppi che hanno reso possibile l'iniziativa vanno ricordate la Fevoss Verona, Corte Molon-ASD, HorseValley, Gruppo Promozionale Quartiere Trieste, Blue Star Dance, asd, Circolo NOI Basson, Associazione ballo folk Tamzarà, AUSER Volontariato Verona, Circolo Acli Verona Sud Ovest e Associazione La Mongolfiera.