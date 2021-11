Autostrada A4, lavori tra Verona e Vicenza: una sola corsia aperta per una notte

Dopo l'intervento che nella notte tra sabato e domenica porterà alla chiusura del tratto compreso tra Sirmione e Desenzano, all'inizio della prossima settimana scatteranno altri lavori lungo l'autostrada A4.

Tra i caselli di Montebello e Soave (dal Km 304+000 al km 302+800), prenderà il via un intervento di rifacimento della pavimentazione che porterà alla chiusura dello svincolo di uscita al casello veronese per i veicoli provenienti da Venezia, mentre gli utenti viaggeranno su una sola corsia di marcia, il tutto dalle ore 21 di lunedì 22 ale ore 6 di martedì 23 novembre.

VICENZA - Per lavori di riposizionamento del flesso, propedeutici alla realizzazione del nuovo casello di Montecchio, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, tra i caselli di Montebello e Montecchio (al Km 318+200), si viaggerà su una sola corsia di marcia in careggiata ovest (direzione Milano) dalle ore 21 di lunedì 22 alle ore 6 di martedì 23 novembre.

Successivamente, sempre per le stesse lavorazioni, si viaggerà su una sola corsia di marcia in careggiata est (direzione Venezia) dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo nelle notti di martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 novembre.