Il fantastico video di auguri per un buon 2024 realizzato dai giovani di Coldiretti Verona con i loro trattori

I giovani di Coldiretti tornano sui trattori per augurare buon anno a tutti. Per il terzo anno consecutivo gli imprenditori agricoli under 30 si sono riuniti ad Albaredo d’Adige e seguendo uno schema studiato a tavolino in cui ciascuno di loro, un centinaio in tutto, aveva una posizione ben precisa, hanno formato un grande 2024 impreziosito da una stella simbolica. Complici il calare della sera, i fari dei mezzi accesi e l’effetto pirotecnico finale, il risultato è particolarmente suggestivo e di sicuro effetto.

Il video, che è in circolazione sul web da poche ore, è stato realizzato grazie all’intraprendenza dei giovani Coldiretti della zona di Cologna Veneta Fabio Bertini, Mattia Rizzati e Tommaso Piubello e al sostegno del rivenditore di macchine agricole, Sergio Bassan.

«La nostra intenzione - ha spiegato il delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Riccardo Pizzoli - è quella di comunicare un po’ di leggerezza e di fiducia nel futuro. Se non lo facciamo noi che abbiamo moltissima voglia di fare e molti progetti per le nostre aziende, chi dovrebbe farlo? Ben vengano i momenti di coesione come questo: dietro l’apparente semplicità di questo video c’è molto spirito di squadra: quello che ci contraddistingue come giovani di Coldiretti».