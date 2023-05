Adunata nazionale alpini: da Bosco Chiesanuova in cinque raggiungeranno Udine a piedi. Circa 5mila le penne nere veronesi in viaggio

I primi sono già arrivati. Gli ultimi, per non mancare, si alzeranno all’alba di domenica. Molti in treno, altrettanti in camper o in pullman, altri ancora in auto. E addirittura a piedi: in cinque sono partiti giovedì all’alba da Bosco Chiesanuova per fare tappa a Camporosso e raggiungere Udine a piedi, passando sul Tarvisio dove oltre un secolo fa gli alpini furono impegnati in battaglia. E dove molti ancora riposano. Sono circa 5mila gli alpini (senza contare chi parte con la famiglia) che stanno partendo da città e provincia per raggiungere Udine e prendere parte alla 94esima Adunata Nazionale dell’Ana dove sono attese, si stima, quasi 500mila persone.

La macchina organizzativa, che si è messa in moto anche a Verona ormai parecchi mesi fa, è pronta per l’evento più importante della vita associativa dell’Ana che fa convergere in una sola località, nell’arco di pochi giorni, centinaia di migliaia di penne nere provenienti da tutto il mondo, accompagnate da schiere di familiari ed amici. «L'Adunata e la magia del cappello alpino: quando lo indossi, insieme a molti altri in una folla oceanica di penne nere, ti ritrovi giovane! Centinaia di migliaia di “giovanotti” straordinari che da oltre 100 anni tramandano il dono della solidarietà e dell’amicizia», commenta il presidente dell’Ana Verona Maurizio Trevisan, che ha già raggiunto Udine nel primo pomeriggio insieme a molti membri del direttivo dell’Ana Verona e al già presidente Luciano Bertagnoli. «Siamo quest’anno in Friuli, - aggiunge Trevisan - una terra che nel 1976 è stata devastata da un terremoto che sembrava averla piegata e dove da subito migliaia di alpini si sono messi a disposizione della popolazione in ginocchio, aiutandola a rialzarsi. Siamo, da sempre, di tutti e per tutti».

I 5 alpini podisti sono partiti giovedì alle 4 della mattina da Bosco e hanno raggiunto Camporosso in furgone: un appoggio che li sta accompagnando in questa avventura. Da qui, imbracciato lo zaino, sono partiti a piedi percorrendo oltre 40 chilometri con 2mila metri di dislivello in salita e circa 2mila e 200 in discesa per arrivare ieri sera Dogne, valicando il monde Lussari dove passerà anche il Giro d’Italia. «È stata probabilmente la tratta più impegnativa, affrontata tra l’altro con il maltempo: acqua e addirittura neve nei punti più alti. Ma non ci siamo persi d’animo, si tratta di un’esperienza molto toccante soprattutto considerato che stiamo battendo i territorio della Grande Guerra», spiega Marco Melotti, classe 69, alpino, che sta compiendo l’impresa insieme a Ilario Bombieri di Lugo, classe ‘50, Flavio Zivelonghi del ’66, Luca Saccardi di due anni più giovae e Andrea Leso, 53 anni. Questa sera, dopo altri 40 chilometri circa, il gruppo raggiungerà Venzone e da qui partirà domani mattina alla volta di Udine: ultima tappa sempre di circa 40km.

Protagonisti di questa 94° Adunata anche gli stand che parleranno dei campi scuola organizzati per la prossima estate che coinvolgeranno i ragazzi in montagna, per un periodo di formazione. Tra i campi scuola dell’Ana già sold out, anche due che si svolgeranno nel veronese (a Camposilvano e a Ronco all’Adige). «Dal 2005, tolto il servizio di leva, il serbatoio di umanità alpina è stato interrotto. Il nostro impegno, con l’aiuto delle istituzioni, è ritornare a formare ragazzi con il talento della vita, la capacità di porre il “noi” davanti all’”io”, dove i doveri vengono prima dei diritti, dove le amicizie sono vere e non virtuali. I nostri campi scuola alpini, - ha aggiunto in conclusione il presidente dell’Ana Verona Maurizio Trevisan - aperti a ragazzi e ragazze fino ai 25 anni, sono tutto questo e molto altro. Quest’anno, per il terzo anno in Italia partiranno 800 ragazzi per un’esperienza in montagna a fianco della nostra protezione civile, con i militari dell’esercito, con i volontari alpini».