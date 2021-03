Due corsie chiuse per una notte in A4 e altre limitazioni alla viabilità in arrivo in provincia

Verranno svolti in A4, all'inizio della prossima settimana, nuovi propedeutici alla costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 dell’autostrada, in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea Milano-Venezia, e utili alla realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona, nel Comune di San Martino Buon Albergo.

Tra i caselli di Soave e Verona Est (dal km 292+990 al Km 291+500), in carreggiata Ovest (direzione Milano), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di lunedì 29 marzo alle ore 6 martedì 30.

La Provincia di Verona invece ha comunicato l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali, a causa di alcuni lavori alla rete dell'energia elettrica:

Sp 39 "di San Lorenzo" nel comune di Arcole , dal 29 marzo al 23 aprile, tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi;

, dal 29 marzo al 23 aprile, tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi; Sp 20 "dell'Adige e del Tartaro" nel comune di Lavagno , dal 31 marzo al 23 aprile, tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi;

, dal 31 marzo al 23 aprile, tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi; Sp 51 "di Raldon" nel comune di Oppeano, dal primo al 30 aprile.