Tigruz è sparito, offresi ricompensa a chi lo ritrova

Una delle nostre paure più grandi è che il nostro gatto possa smarrirsi. Non si tratta di una paura infondata, in effetti, capita spesso. Cerchiamolo nei garage e nelle case abitate e disabitate. Chiamiamolo di tanto in tanto, dandogli il tempo di raggiungerci se e? nei paraggi e ci ha sentiti.

Il 14 ottobre è scomparso a San Martino Buon Albergo Tigruz, un bel gattone tigrato. Mamma Laura sente molto la sua mancanza e non smette di pensarlo.

TIGRUZ non è tornato.

Segni particolari: non miagola e all'orecchio sinistro manca mezza puntina. Castrato, non microcippato.

Scomparso il 14 ottobre in zona Case Nuove - San Martino Buon Albergo.

RICOMPENSA a chiunque ci faccia avere sue notizie. Contattare: 3338354038