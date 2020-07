Dal Castello di Malcesine alle acque del Garda, tuffo da 24 metri d'altezza

«Il mio più alto doppio salto mortale all'indietro. Da 24 metri». Thomas Wunderlich ha pubblicato la sua ultima impresa sul suo profilo Instagram Senddicted: un tuffo dall'altezza di 24 metri, dal Castello di Malcesine fin dentro le acque del Lago di Garda.

Thomas Wunderlich è un giovane professionista tedesco specializzato in sport estremi. Con il suo gruppo di Monaco, il Team Riede94 Cliffjumper, aveva già compiuto in passato dei tuffi da grandi altezze. Tuffi molto spettacolari ma anche molto pericolosi. Meglio dunque non emularli per evitare brutte conseguenze.