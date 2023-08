Combattimento tra Musk e Zuckerberg, Prezzemolo: «Sfidatevi a Gardaland»

Anche Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, s'inserisce nella sfida tra Elon Musk, proprietario di Twitter (da poco ribattezzato X) e Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook.

Il combattimento di arti marziali miste tra i due imprenditori tecnologici era stato annunciato a fine giugno e per tutta l'estate si è creata una sorta di gara sul luogo in cui organizzare l'incontro. Gara in cui è stata inserita anche l'Arena di Verona e in cui oggi si inserisce anche Gardaland.

Con un video condiviso sui social network, Prezzemolo ha suggerito a Musk e Zuckerberg di combattere in una delle arene di Gardaland, oppure di abbandonare lo scontro fisico per sfidarsi ad alta quota sulle attrazioni più iconiche del parco divertimenti, come Raptor, Oblivion-The Black Hole o Blue Tornado.